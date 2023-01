SPD will Außen- und Sicherheitspolitik neu aufstellen

Kurzmeldung ein/ausklappen Pistorius will bald in die Ukraine fahren

Berlin: Bundesverteidigungsminister Pistorius will möglichst bald in die Ukraine fahren. Der "Bild am Sonntag" sagte er, das werde vermutlich schon innerhalb der nächsten vier Wochen geschehen. Er erklärte zudem, die Bundeswehr als Armee der größten Volkswirtschaft sollte den Spitzenplatz in Europa einnehmen. Das sei aber nicht in drei Jahren bis zur nächsten Bundestagswahl zu schaffen. Der SPD-Politiker nannte als drei zentrale Aufgaben, die jetzt schnell umgesetzt werden müssten: die Beschaffung von Waffen und Ausrüstung, die Modernisierung der Kasernen und die Personalgewinnung. Auf die Frage nach der Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine sagte er erneut, Deutschland sei diesbezüglich in sehr engem Dialog mit den internationalen Partnern, allen voran den USA. Die Frage treibt mehr un mehr einen Keil in die Ampel-Koalition. Zuletzt gerieten SPD-Farktionschef Mützenich und FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann verbal heftig aneinander.

