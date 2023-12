Söder ruft zum Kampf um die Demokratie auf

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder ruft zum gemeinsamen Kampf um die Demokratie auf. Man dürfe die Sorgen und Ängste der Menschen nicht ignorieren und sie damit radikalen Kräften überlassen, so Söder in seiner traditionellen Neujahrsansprache. Nach seinen Worten braucht die Demokratie starke und mutige Demokraten. Seine größte Sorge sei die um Krieg und Frieden, erklärte Söder. Aus seiner Sicht verteidigt die Ukraine sich, aber indirekt auch uns. Deutschland dürfe sie deshalb nicht im Stich lassen. Und Deutschland müsse seine Bundeswehr deutlich stärken. Söder nutzt die Neujahrsansprache auch für eine Attacke auf die Ampel-Koalition. Er nannte die Krise um den neuen Bundeshaushalt eine Staatskrise. Die komplette Neujahrsansprache des bayerischen Ministerpräsidenten gibt es am 1. Januar um 12 Uhr 10 auf Bayern 3, um 13 Uhr 5 auf Bayern 1 und gegen 18.40 Uhr im BR Fernsehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2023 18:00 Uhr