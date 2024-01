Söder lobt Anti-Rechts-Demos und kritisiert die Ampel

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat die jüngsten Proteste gegen Rechts gelobt: Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sprach er von einem guten Signal. Gleichzeitig sei wichtig, dass sich die Politik der Bundesregierung ändere: Wenn alles teurer und nichts besser werde, treibe das weiter Menschen der AfD zu. Mit klaren Entscheidungen etwa in der Migrationspolitik könne das Schiff aber wieder auf Kurs gebracht werden, betonte Söder. Ähnlich äußerten sich führende Politiker der Ampel-Parteien: FDP-Fraktionschef Dürr betonte im Deutschlandfunk, es brauche eine andere Politik als in der Vergangenheit. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, von der SPD, forderte, Entscheidungen künftig weniger über die Köpfe der Bürger hinweg zu treffen. Am Wochenende war laut Veranstaltern bundesweit mehr als eine Million Menschen gegen Rechtsextremismus und gegen die AfD auf die Straße gegangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2024 09:00 Uhr