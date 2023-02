Söder kritisiert Faesers Migrationspolitik

Nachrichtenarchiv - 22.02.2023 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Passau: CSU-Chef Söder hat beim Politischen Aschermittwoch die Ampel-Regierung attackiert. Innenministerin Faeser von der SPD warf er vor, die Kommunen bei der Unterstützung von Migranten allein zu lassen. Er brachte ihre Ablösung ins Spiel und verwies auf die ehemalige Verteidigungsministerin Lambrecht. Die habe an ihrem Amt länger geklebt als manche am Boden. Den Grünen warf Söder vor, in der Sicherheitspolitik zu überziehen. Früher seien sie Ostern gewesen, jetzt Militärmarschierer. Bei der Aschermittwochs-Kundgebung der Grünen nahm die Co-Vorsitzende Lang widerum den bayerischen Ministerpräsidenten aufs Korn. Sie warf ihm Rechentricks bei der Erneuerbaren Energie vor. Bayern gefährde den Wohlstand Deutschlands. Auch Bayerns SPD-Landeschef von Brunn kritisierte Söders Energiepolitik. Früher sei der Freistaat in diesem Bereich Spitze gewesen, jetzt hänge er am Tropf der anderen Bundesländer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2023 13:00 Uhr