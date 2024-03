Siebeneinhalb Jahre Haft nach Vergewaltigung in Kinderheim in Wunsiedel

Hof: Knapp ein Jahr nach dem sexuellen Missbrauch und dem Tod einer Zehnjährigen in einem Kinderheim in Wunsiedel gibt es ein Urteil. Das Landgericht Hof hat den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten verurteilt. Der 26-Jährige wurde der Vergewaltigung und des schweren Missbrauchs von Kindern schuldig gesprochen. Auch ein Einbruch und vier Diebstähle werden dem Mann zur Last gelegt. Für den Tod des Kindes soll hingegen ein heute 12-Jähriger verantwortlich sein: Er kann für die Tat strafrechtlich nicht belangt werden. Der damals Elfjährige soll das Mädchen bei einem Streit getötet haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Fall hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. Das Mädchen war im April 2023 tot in einem Bett des Kinderheims gefunden worden.

20.03.2024