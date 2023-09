Selenskyj fordert Reform des UN-Sicherheitsrats

New York: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Reformen bei den Vereinten Nationen gefordert. Konkret schlug er ein Ende des Vetorechts bestimmter Länder im Sicherheitsrat vor. Man könne die Aggressionen nicht stoppen, wenn der Aggressor selbst ein Veto in dem Gremium einlegen könne, sagte der ukrainische Präsident. Außerdem kritisierte Selenskyj, dass Milliarden von Menschen, beispielsweise in Asien und Afrika, nicht durch ständige Mitglieder im Sicherheitsrat vertreten seien. Auch Deutschland verdiene einen dauerhaften Sitz, so Selenskyj. Erwartet wird, dass auch der russische Außenminister Lawrow vor dem Gremium sprechen wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2023 19:00 Uhr