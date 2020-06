Scholz verteidigt im Bundestag das Konjunkturpaket

Nachrichtenarchiv - 19.06.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesfinanzminister Scholz hat im Bundestag die Rekordschulden für das geplante Konjunkturpaket im Zuge der Coronakrise verteidigt. Der SPD-Politiker sagte, 218,5 Milliarden Euro seien nicht wenig, deshalb habe er großes Verständnis, wenn dem ein oder anderen dabei mulmig werde. Die befristete Senkung der Mehrwertsteuer bezeichnete er als, so wörtlich, starken Impuls, der die Wirtschaft langfristig stützen könne. Auch der einmalige Kinderbonus bringe große Verbesserungen für Familien, die in der Coronakrise am meisten gelitten hätten, so der SPD-Politiker. Dem widerspricht der finanzpolitische Sprecher der AfD, Glaser. Er nannte den einmaligen Zuschuss eine populistische Maßnahme, die schon bei mittleren Einkommen verpuffe. Und auch die befristete Senkung der Mehrwertsteuer greife nicht tief genug.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2020 11:00 Uhr