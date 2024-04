Scholz setzt auf harte Linie gegenüber Putin

Bukarest: Im Ukraine-Krieg setzt Bundeskanzler Scholz weiter auf eine harte Linie gegenüber Russland. Eine Aussicht auf Frieden gebe es nur, wenn der Westen die Ukraine weiter entschlossen mit Militärhilfe unterstütze, sagte Scholz bei einer Wahlkampf-Veranstaltung der europäischen Sozialisten in Bukarest. Putin muss nach den Worten des Kanzlers erkennen, dass er den Krieg nicht auf dem Schlachtfeld gewinnen und keinen ungerechten Frieden diktieren kann. Die westliche Unterstützung für die Ukraine ist Scholz zufolge der Schlüssel zur Wiederherstellung des Friedens in Europa. Scholz setzt damit andere Akzente als Teile seiner SPD, die die Notwendigkeit von Verhandlungen in den Vordergrund stellen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.04.2024 18:15 Uhr