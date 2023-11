Scholz sagt vier Milliarden Euro für EU-Afrika-Initiative zu

Berlin: Deutschland wird afrikanische Staaten beim Ausbau der Wasserstoff-Produktion mit vier Milliarden Euro unterstützen. Das hat Bundeskanzler Scholz beim Afrika-Gipfel in Berlin angekündigt. Das Geld soll bis Ende des Jahrzehnts im Rahmen einer Initiative der Europäischen Union fließen. Wie Scholz sagte, muss die Bundesrepublik Wasserstoff aus Afrika einführen, um Klimaneutralität zu erreichen. Dort soll etwa aus Solarenergie per Elektrolyse grüner Wasserstoff entstehen, der dann hierzulande wieder in Strom umgewandelt wird. Für Scholz geht es aber auch darum, dass die afrikanischen Staaten Zugang zu nachhaltiger Energie bekommen. Führende Politiker von 13 Ländern, die als reformorientiert gelten, waren nun in Berlin zu Gast - etwa aus Äthiopien, Ägypten und der Demokratischen Republik Kongo. Sie gehören nach Nigeria zu den einwohnerstärksten des Kontinents.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2023 19:00 Uhr