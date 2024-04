Scholz in Peking von Staatschef Xi empfangen

Peking: Bundeskanzler Scholz ist in Peking mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping zusammengetroffen. Das berichten chinesische Staatsmedien. Die Begrüßung war für 10.30 Uhr Ortszeit geplant, anschließend finden gemeinsame Gespräche von Xi und Scholz im Staatsgästehaus statt. Am Nachmittag chinesischer Zeit folgt ein Empfang mit militärischen Ehren durch Ministerpräsident Li Qiang. Scholz ist bereits seit vorgestern in der Volksrepublik und reist mit einer Wirtschaftsdelegation. Vertreter der Autobauer BMW und Mercedes warnten kurz vor dem Treffen des Kanzlers mit Xi vor einem Handelsstreit zwischen der EU und China. In der EU gibt es zahlreiche Stimmen, die China im Zusammenhang mit Subventionen für Elektro-Autos Wettbewerbsverzerrung vorwerfen.

