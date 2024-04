Scholz fordert von EU-Partnern mehr Waffenlieferungen für die Ukraine

Brüssel: Vor dem EU-Gipfel, der am Abend begonnen hat, hat Bundeskanzler Scholz die Regierungschefs zu weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine aufgerufen. Deutschland habe bereits Luftverteidigungssysteme vom Typ Patriot geliefert und ein weiteres zugesagt, sagte er am Abend in Brüssel. Man wisse, dass angesichts der härte des russischen Angriffskriegs die EU mehr tun müsse als bisher. Angesichts zunehmender Nöte der ukrainischen Luftabwehr bemüht sich die Bundesregierung um kurzfristige Hilfe. Der französische Staatspräsident Macron hat vor dem Treffen gefordert, die Sanktionen gegen den Iran zu verschärfen. Macron sagte die weiteren Strafmaßnahmen der EU sollten sich vor allem gegen das iranische Raketen- und Drohnenprogramm richten. Scholz erklärte dazu, man werde auch darüber in Brüssel sprechen, hier seien auch juristische Aspekte zu klären. Insgesamt, so der Kanzler, müsse man jetzt alles auf Deeskalation im Nahen Osten setzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.04.2024 19:45 Uhr