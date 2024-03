Schauspieler Fritz Wepper ist im Alter von 82 Jahren gestorben

München: Der Schauspieler Fritz Wepper ist tot. Er starb am Morgen in einem Hospiz in Oberbayern. Das melden mehrere Medien unter Berufung auf seine Ehefrau Susanne Kellermann. Wepper wurde 82 Jahre alt. Fritz Wepper stand bereits als Kind auf der Bühne. Vielen war er als Inspektor Harry Klein in der Krimiserie "Derrick" und als Bürgermeister Wöller aus der Fernsehserie "Um Himmels Willen" bekannt. In den vergangenen Jahren litt Wepper unter großen gesundheitlichen Problemen. Sein Bruder Elmar, ebenfalls Schauspieler, war im Oktober vergangenen Jahres verstorben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2024 13:00 Uhr