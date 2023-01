RWE lässt erstes Gebäude in Lützerath abreißen

Nachrichtenarchiv - 12.01.2023 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lützerath: In dem Weiler im rheinischen Braunkohlerevier wird das erste Gebäude abgerissen. Laut Deutscher Presseagentur sind Arbeiter im Auftrag des RWE-Konzerns dabei, mit zwei Baggern eine ehemalige landwirtschaftliche Halle zu beseitigen. RWE hatte am Morgen einen - so wörtlich - "geordneten Rückbau" des Dorfes in den Teilen von Lützerath angekündigt, die von der Polizei freigegeben sind. Unterdessen räumen die Behörden das Dorf weiter von Klimaaktivisten. Einsatzkräfte haben sich Zugang zu Gebäuden verschafft, in denen sich Protestierende verschanzt hatten. Zudem wurden gebaute Holzhütten zerstört. Laut Polizei wurden die Beamten mit Böllern und Farbbeuteln beworfen. Lützerath gehört dem RWE-Konzern, der die Braunkohle darunter ausbeuten will. Die Klimaaktivisten halten die Nutzung dieser Braunkohle für überflüssig und klimaschädlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.01.2023 14:45 Uhr