Russland will Rache für Anschlag auf Konzerthalle - 137 Tote

Moskau: Russland wird nach den Worten des ehemaligen Präsidenten Medwedew alles daran setzen, die Drahtzieher des Anschlags auf eine Konzerthalle am Freitagabend festzunehmen. Medwedew, heute Vizechef des Sicherheitsrates und enger Vertrauter von Präsident Putin, sprach beim Onlinedienst Telegram von "Rache". Putin wiederum bringt die Ukraine in Verbindung mit dem Anschlag. Die Attentäter hätten versucht, sich dorthin abzusetzen, sagte der russische Präsident. Beweise dafür legte er aber nicht vor. Ein Ableger der Terror-Organisation "Islamischer Staat" reklamiert die Tat für sich. Sie hat ein Video veröffentlicht, das die Attentäter bei ihrem Angriff zeigen soll. Inzwischen sprechen die Behörden von 137 Todesopfern. Mehr als 150 Menschen sollen beim dem Anschlag am Rande Moskaus verletzt worden sein. In Russland herrscht deshalb heute Staatstrauer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2024 20:00 Uhr