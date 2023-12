Rund 120 Staaten wollen erneuerbare Energien deutlich ausbauen

Dubai: Neben Deutschland unterstützen auf der Weltklimakonferenz bereits fast 120 Staaten das Ziel, die Energie-Erzeugung aus erneuerbaren Quellen bis 2030 zu verdreifachen. Das gab der Präsident der Konferenz, Sultan al-Dschaber bekannt und rief die anderen Staaten dazu auf, sich der Initiative anzuschließen. Zu denjenigen, die den Aufruf unterstützen, gehören unter anderem die EU-Mitgliedsländer. Bundeskanzler Scholz hatte heute morgen in einer Rede in Dubai zu mehr Tempo beim Umstieg auf erneuerbare Energien aufgerufen. Ausserdem solle man sich zum Ziel setzen, die Energie-Effizienz zu verdoppeln, also bei Produktionsprozessen deutlich weniger Energie zu verbrauchen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2023 22:00 Uhr