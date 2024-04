Roth fordert Annäherung an Saudi-Arabien

Berlin: Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Roth, fordert eine Annäherung an arabische Staaten, um den Iran stärker zu isolieren. Der Süddeutschen Zeitung sagte er, Deutschland werde zu den moderaten arabischen Staaten, ein engeres Verhältnis aufbauen müssen. Damit meine er im Wesentlichen die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Ägypten, Marokko und Sadi-Arabien. Das seien autoritäre Systeme, so Roth weiter, denen man etwas bieten müsse, wenn sie eine Rolle als Stabilitätsfaktor in der Region übernehmen sollen. Laut Roth gehe das bis hin zu Rüstungsexporten. Ziel müsse es sein, diese Staaten zu einer dauerhaft konstruktiven Zusammenarbeit mit Israel zu ermuntern. Man brauche sie auch dringend bei einer perspektivischen Zwei-Staaten-Lösung.

