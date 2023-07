Rhodos erlebt größte Evakuierungsaktion der griechischen Geschichte

Meldungsarchiv - 23.07.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Rhodos: Auf der griechischen Ferieninsel hat es eine der größten Evakuierungsaktionen in der Geschichte des Landes gegeben. Wie die Regierung mitteilte, wurden seit gestern 19.000 Menschen vor Waldbränden in Sicherheit gebracht. Darunter sind auch viele Urlauber. Sie wurden teilweise mit Booten an den Stränden abgeholt. Die Polizei brachte sie provisorisch in anderen Hotels, Schulen oder Turnhallen unter. Da viele Touristen so schnell wie möglich nach Hause wollen, ermöglicht das griechische Außenministerium am Flughafen von Rhodos eine unkomplizierte Ausreise auch ohne Ausweispapiere. Das Auswärtige Amt teilte mit, ein Team der deutschen Botschaft in Athen und der deutsche Honorarkonsul seien vor Ort, um zu helfen. Die Feuerwehr auf Rhodos fürchtet, dass die Brände am Nachmittag noch stärker werden, da starker Wind erwartet wird. Nach Einschätzung der Behörden kann es Tage dauern bis die Flammen unter Kontrolle sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2023 13:00 Uhr