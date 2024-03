Berlin: Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 4,57 Prozent. Wie das Bundessozialministerium mitteilte, liegt die Rentenanpassung damit "im dritten Jahr in Folge oberhalb von vier Prozent". Die Erhöhung der Altersbezüge verlaufe in diesem Jahr zum ersten Mal einheitlich in Ost und West, da der Rentenwert im Osten im vergangenen Jahr bereits den West-Wert erreicht habe. Bundessozialminister Heil sprach von einem Meilenstein und einer guten Nachricht für die Rentnerinnen und Rentner.

