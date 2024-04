Raketenalarm geht in mehreren Orten Israels los

Jerusalem: In Israel hat es an mehreren Orten Raketenalarm gegeben. Nach Angaben der Armee betrifft das unter anderem den Süden und den Norden des Landes, das Tote Meer und den Großraum Jerusalem. Ein zehnjähriger Junge aus der Negev-Wüste ist nach Angaben des Rettungsdienstes schwer verletzt worden. Medienberichten zufolge sind Kampfflugzeuge in der Luft, um Drohnen und Raketen abzufangen. In mehreren Städten, darunter Jerusalem, waren demnach auch Explosionen zu hören. Iranische Medien berichten, die Detonationen stammen von abgefangenen Drohnen. Unterdessen hat sich auch die Hisbollah-Miliz im Libanon an den Angriffen Irans beteiligt. Die Miliz teilte mit, sie habe dutzende Raketen auf einen israelischen Armee-Stützpunkt auf den Golanhöhen abgefeuert. Die israelische Armee rief die Bewohner von Newatim, Dimona und Eilat dazu auf, sich bereit zu halten, um Schutz zu suchen. Die israelische Armee spricht von mehr als 100 Drohnen, die allein aus dem Iran in Richtung Israel abgefeuert worden seien. Israels Premierminister Netanjahu hat wegen der Lage das Kriegskabinett einberufen. Der Luftraum wurde gesperrt, Schulen bleiben vorübergehend geschlossen. Ägypten hat wegen der Eskalation seine Luftabwehr in höchste Alarmbereitschaft versetzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.04.2024 01:00 Uhr