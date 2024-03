Polizeigewerkschaft besorgt über Kriminalitätsentwicklung

München: Die Deutsche Polizeigewerkschaft ist angesichts der aktuellen Kriminalitätsentwicklung besorgt. Der deutlich messbare und überdurchschnittliche Anstieg von Gewaltdelikten, insbesondere an Schulen, müsse aufhorchen lassen und bedürfe schneller Antworten, erklärte der bayerische Gewerkschaftschef Grimm. Der Gewerkschafter forderte Schutzräume für die Jüngsten der Gesellschaft und für Lehrer. Zudem brauche es schnell wirksame Präventionsprogramme. Die gestern von Innenminister Herrmann vorgestellte Kriminalitätsstatistik zeigt einen Anstieg von Straftaten in Bayern. Demnach wurden pro 100.000 Einwohner fast 4.400 Straftaten festgestellt. Das ist im Vergleich zum Jahr 2022 ein Plus von 2,4 Prozent. Der Anstieg ist laut Herrmann vor allem auf Diebstahlsdelikte und hier besonders auf Ladendiebstähle zurückzuführen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2024 11:00 Uhr