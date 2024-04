Polizei nimmt mutmaßliche russische Agenten in Bayreuth fest

Bayreuth: In der oberfränkischen Stadt wurden gestern zwei mutmaßlich russische Spione festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, mögliche Ziele für Sabotageaktionen in der Bundesrepublik ausgespäht zu haben, um so die deutsche militärische Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen Russland zu untergraben. Auch Sprengstoff- und Brandanschläge vor allem auf militärisch genutzte Infrastruktur sollen so vorbereitet worden sein. Zudem sollen die Männer Mitglied in der ausländischen terroristischen Vereinigung "Volksrepublik Donezk" sein, so der Generalbundesanwalt in einer am Vormittag verbreiteten Mitteilung. Das Landeskriminalamt Bayern hatte daraufhin die Wohnungen und Arbeitsplätze der beiden 37 und 39 Jahre alten Verdächtigen durchsucht. Ihnen droht nun eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2024 11:00 Uhr