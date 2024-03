Polizei nimmt bei RAF-Fahndung in Berlin zwei Männer fest

Berlin: Die Polizei geht seit dem Morgen neuen Hinweisen zum Verbleib der beiden Ex-RAF-Terroristen Staub und Garweg nach. Dabei wurde ein Objekt im Stadtteil Friedrichshain durchsucht, wie die Polizei in Berlin der ARD mitgeteilte. Zwei Männer wurden demnach festgenommen, deren Identität jetzt noch geklärt werden müsse. Auch Schüsse seien gefallen; verletzt wurde jedoch niemand. An der Aktion waren auch Kollegen der Polizei Niedersachsen und des Bundeskriminalamtes beteiligt. - Staub und Garweg gelten als Komplizen der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette, die vergangenen Montag in ihrer Wohnung in Berlin-Kreuzberg verhaftet wurde. Alle drei gehören der dritten Generation der früheren linksextremistischen Terrororganisation Rote-Armee-Fraktion an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.03.2024 10:00 Uhr