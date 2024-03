Polizei meldet Geiselnahme in den Niederlanden

Ede: Wegen einer Geiselnahme in einem Gebäude haben schwer bewaffnete Polizisten Teile der niederländischen Stadt Ede abgeriegelt. Die Polizei nennt bislang keine Details, um die Geiseln zu schützen. Im Netzwerk X, dem früheren Twitter, schrieb die Polizei, es gebe aktuell keinen Hinweis auf ein terroristisches Motiv. 150 Haushalte in der Nähe eines zentralen Platzes wurden evakuiert. In dem Gebiet befinde sich eine Person, die eine Gefahr für sich selbst oder für andere darstellen könnte, hieß es. Die Gemeinde Ede teilte mit, dass Geschäfte im Stadtzentrum geschlossen bleiben würden. Ede liegt etwa 85 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Amsterdam.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2024 12:00 Uhr