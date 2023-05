Polizei-Gewerkschaft lobt bundesweite Razzia gegen "Letzte Generation"

Meldungsarchiv - 24.05.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Im Auftrag des bayerischen Landeskriminalamts und der Generalstaatsanwaltschaft München hat es am Morgen eine bundesweiten Razzia gegen die Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" gegeben. Insgesamt wurden 15 Objekte in sieben Bundesländern durchsucht. Vier Durchsuchungen davon fanden in Berlin statt, jeweils drei in Hessen und Bayern, hier konkret in Augsburg und München. Gegen sieben Beschuldigte wird wegen der Bildung, beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Die Deutsche Polizeigewerkschaft begrüßte das Vorgehen. Ihr Vorsitzender Wendt erklärte, die Bevölkerung leide täglich unter dem - so wörtlich - Straßenterror - der "Letzten Generation". Linken-Vizechef Beutin nannte die Razzia hingegen völlig überzogen. Die "Letzte Generation" setze auf friedlichen zivilen Ungehorsam, um auf die Klimakatastrophe und das Versagen der Bundesregierung aufmerksam zu machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2023 12:00 Uhr