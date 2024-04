Pistorius verabschiedet Vorkommando der Litauen-Brigade

Berlin: Verteidigungsminister Pistorius hat das Vorauskommando für die geplante deutsche Brigade in Litauen verabschiedet. Pistorius sprach von einem wichtigen Tag für die Bundeswehr. Es sei das erste Mal, dass dauerhaft eine solche Einheit außerhalb Deutschlands stationiert werde. Die etwa 20 Soldaten des Vorauskommandos sollen die Voraussetzungen dafür schaffen. Pistorius sagte, es gebe noch einiges zu tun. Als Reaktion auf die veränderte Sicherheitslage in Europa hatte die Bundesregierung zugesagt, einen gefechtsbereiten Kampfverband nach Litauen zu verlegen. Die Brigade soll nächstes Jahr offiziell in Dienst gestellt werden und bis 2027 einsatzfähig sein. Vorgesehen ist eine dauerhafte Präsenz von fast 5.000 Soldaten sowie rund 200 zivilen Bundeswehrangehörigen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.04.2024 14:00 Uhr