Papst Benedikt ist tot

Rom: Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist tot. Das teilte der Vatikan vor Kurzem mit. Der gebürtige Oberbayer starb im Alter von 95 Jahren in seiner Wohnung im Vatikan. Vor wenigen Tagen hatte der amtierende Papst Franziskus bekannt gegeben, dass sich der Gesundheitszustand seines Vorgängers massiv verschlechtert hat. 2013 war Benedikt bereits aus gesundheitlichen Gründen als Oberhaupt der katholischen Kirche zurückgetreten. Seither lebte er zurückgezogen in einem früheren Kloster. Benedikt wurde 1927 als Joseph Ratzinger im oberbayerischen Marktl am Inn geboren. 1977 wurde er Münchner Erzbischof, einige Jahre später Präfekt der Glaubenskongregation und 2005 schließlich Papst.

