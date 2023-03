Oscar-Verleihung hat begonnen

Meldungsarchiv - 13.03.2023 02:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Los Angeles: Im Dolby Theatre werden zur Stunde die Oscars verliehen. Die Schauspielerin Jamie Lee Curtis ist als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet worden. Die 64-Jährige erhielt den begehrten Filmpreis für ihre Rolle in "Everything Everywhere all at Once". In diesem Film überzeugte auch der Schauspieler Ke Huy Quan, der als bester Nebendarsteller geehrt wurde. In diesem Jahr zählt auch eine deutsche Produktion zu den Favoriten. Der Anti-Kriegsfilm "Im Westen nichts Neues" ist in neun Kategorien nominiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.03.2023 02:00 Uhr