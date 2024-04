Olympisches Feuer wird an antiker Stätte entzündet

Athen: In einer feierlichen Zeremonie wird im antiken Olympia mithilfe von Sonnenstrahlen das Olympische Feuer entzündet, und zwar in den Ruinen des 2.600 Jahre alten Tempels der Hera. Die entzündete Fackel reist dann elf Tage durch Griechenland, ehe sie am 26. April an die Organisatoren von Paris 2024 übergeben wird. Tags darauf wird dann ein Dreimastschiff aus dem 19. Jahrhundert das Feuer nach Marseille transportieren, wo der Fackellauf auf französischem Boden fortgesetzt wird. Am 26. Juli steht die Flamme dann im Mittelpunkt der Eröffnungsfeier in Paris.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2024 10:00 Uhr