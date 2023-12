ÖPNV-Fahrten werden zum 1. Januar in vielen Regionen teurer

München: In vielen Regionen wird der öffentliche Personennahverkehr zum neuen Jahr abermals teurer. Das hat eine Auswertung der Deutschen Presse-Agentur unter rund einem Dutzend Verkehrsverbünden in ganz Deutschland ergeben. Dazu gehört unter anderem der Münchner Verkehrsverbund mit einer Steigerung von rund vier Prozent. Am deutlichsten steigen die Preise demnach in Augsburg, im Schnitt werden die Tickets dort um fast 13 Prozent teurer. Als Grund geben die Verbünde die gestiegenen Energie- und Personalkosten an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2023 06:00 Uhr