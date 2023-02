Nordkorea testet wieder Raketen

Kurzmeldung ein/ausklappen EU Außenminister beraten über weitere Unterstützung für die Ukraine

Brüssel: Die Außenminister der Europäischen Union beraten am Vormittag über weitere Unterstützung für die Ukraine. Zu dem Treffen in Brüssel wird auch der ukrainische Außenminister Kuleba erwartet. Er dürfte um weitere Militärhilfe bitten. Wegen des hohen Bedarfs an Munition soll an einem neuen Beschaffungsverfahren gearbeitet werden. Die EU will Großaufträge gebündelt an die Rüstungsindustrie weiterleiten. Außerdem geht es um ein neues Sanktionspaket gegen Russland. Es wäre das mittlerweile zehnte.

