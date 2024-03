Neue Schiffe mit Hilfsgütern sind unterwegs nach Gaza

Larnaka: Von Zypern aus sind am Nachmittag ein Frachter und zwei kleinere Schiffe mit mehreren hundert Tonnen Hilfsgütern Richtung Gazastreifen gestartet. So berichten es zyprische Medien. Eines der Schiffe zieht eine Plattform, mit deren Hilfe die Lieferung an der Küste abgesetzt werden soll. Der Gazastreifen hat keine Häfen, in denen größere Schiffe anlanden können. Der Einsatz wird von Hilgsorganisationen durchgeführt, aber vor allem von den Vereinigten Arabischen Emiraten finanziert. Es ist die zweite Schiffslieferung, die von Zypern aus in das Kriegsgebiet startet. Wie der palästinensische Rote Halbmond meldet, soll es zuletzt bei einer Hilfsgüterverteilung im Gazastreifen erneut Unruhen gegeben haben. Bei einer Massenpanik während der Ausgabe seien mindestens fünf Menschen getötet und 30 weitere verletzt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2024 21:00 Uhr