Netanjahu gibt grünes Licht für neue Gespräche zu Waffenruhe im Gazastreifen

Jerusalem: Israels Regierungschef Netanjahu hat weiteren Gesprächen mit der Hamas über eine Waffenruhe im Gazastreifen zugestimmt. Sein Büro teilte mit, Netanjahu habe den Unterhändlern in Doha und Kairo dabei Spielraum zugesichert. Am Montag hatte der UN-Sicherheitsrat in einer Resolution eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung der Geiseln gefordert. Die Hamas wurde in dem Beschluss allerdings nicht erwähnt. Die USA hatten die Resolution durch ihre Stimmenthaltung ermöglicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.03.2024 01:00 Uhr