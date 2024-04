Nach Unwettern haben Züge Verspätung

Berlin: Nach Unwettern gibt es bei der Bahn in Franken große Verspätungen. Laut einem DB-Sprecher ist zwischen Nürnberg und Erfurt mit Verzögerungen von 75 Minuten zu rechnen. Die Strecke zwischen Vach und Eltersdorf bei Erlangen ist wegen Reparaturarbeiten gesperrt. Weitere Beeinträchtigungen des Fernverkehrs sind laut Bahn behoben. Gestern Abend hatte ein Unwetter den Zugverkehr vor allem in der Mitte Deutschlands stark ausgebremst. Passagiere saßen teils über vier Stunden lang fest. In Frankfurt kamen keine Züge mehr an. Auch Straßen waren blockiert. So berichtet die Polizei Schwabach von zahlreichen Einsätzen wegen umgestürzter Bäume.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2024 07:00 Uhr