Moskau meldet 40 Tote nach Anschlag auf Konzerthalle

Moskau: Nach dem Anschlag nahe der russischen Hauptstadt mit 40 Todesopfern sucht die Nationalgarde nach den Attentätern. Diese sind allem Anschein nach auf der Flucht. Am späten Abend bekannte sich die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" zu der Tat. Eine entsprechende Botschaft verbreiteten sie über ihren Kanal beim Nachrichtendienst "Telegram". In Krasnogorsk nordwestlich von Moskau hatten mehrere Angreifer mit automatischen Waffen kurz vor dem Konzert einer bekannten Rockband um sich geschossen. Mehrere tausend Menschen war zu dem Zeitpunkt im Saal. Offenbar warfen die Attentäter auch Sprengsätze, so dass in dem Veranstaltungszentrum Feuer ausbrach. Nach Behördenangaben steht das riesige Gebäude trotz des Einsatzes von Löschhubschraubern immer noch in Flammen. Das Dach soll eingestürzt sein. Neben den 40 Todesopfern wurden auch mehr als 100 Menschen verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2024 23:00 Uhr