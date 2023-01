Kurzmeldung ein/ausklappen Montgomery fordert EU-weite PCR-Testpflicht für Reisende aus China

Berlin: Weltärztepräsident Montgomery hat sich für eine europaweite PCR-Testpflicht für Reisende aus China ausgesprochen. Der "Rheinischen Post" sagte er zur Begründung: "Wir wissen nicht, was in China derzeit passiert. Die Infektionen laufen völlig unkontrolliert ab." Mehrere europäische Länder haben bereits Einreisebeschränkungen erlassen oder in Aussicht gestellt, darunter Frankreich, Italien und Spanien. Die EU-Staaten beraten heute weiter über ein gemeinsames Vorgehen. China hatte am 7. Dezember abrupt das Ende seiner Null-Covid-Politik verkündet. Seitdem stecken sich immer mehr Menschen mit Corona an. Die Regierung in Peking veröffentlicht inzwischen keine Zahlen mehr zu Infizierten und Toten.

