Meloni fordert EU-Mission gegen Migranten im Mittelmeer

Rom: Italiens Regierungschefin Meloni fordert einen Einsatz der Europäischen Union, um Migranten von der Überfahrt über das Mittelmeer abzuhalten. Notfalls müsse auch die Marine eingesetzt werden, um Migrantenboote am Ablegen zu hindern, erklärte sie in einer Video-Botschaft. Seit Jahresbeginn haben fast 126.000 Menschen Italiens Küsten erreicht, fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Auf der Insel Lampedusa wurde der Notstand ausgerufen, weil in zwei Tagen rund 7000 Migranten ankamen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2023 01:00 Uhr