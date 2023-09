Meloni fordert EU-Einsatz gegen Migration im Mittelmeer

Rom: Italiens Ministerpräsidentin Meloni hat die EU aufgefordert, Migranten an der Überfahrt über das Mittelmeer zu hindern. Sie sprach von einem EU-Einsatz, notfalls auch mit Unterstützung der Marine, um Boote aufzuhalten, bevor sie ablegen. Zuvor waren innerhalb von zwei Tagen fast 7000 Menschen auf der Insel Lampedusa angekommen. Insgesamt sind in diesem Jahr schon 127.000 Migranten in Italien angekommen, doppelt so viele wie im selben Zeitraum im Vorjahr. Die Rechtspolitikerin Meloni hatte die Wahl im vergangenen Jahr auch mit dem Versprechen gewonnen, die Migration einzudämmen.

