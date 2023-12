Letzte Bundeswehrsoldaten kehren von Mali-Einsatz zurück

Wunstorf: Nach dem Abzug der Bundeswehr aus Mali sind die letzten deutschen Soldaten zurückgekehrt. Gut 140 Soldatinnen und Soldaten landeten am Nachmittag auf dem Flugplatz im niedersächsischen Wunstorf. Sie wurden von Verteidigungsminister Pistorius empfangen. Seinen Worten zufolge wird die Sicherheit in der Sahelzone für Deutschland und seine Verbündeten auch nach dem Rückzug von zentraler Bedeutung bleiben. Probleme wie Terrorismus und organisierte Kriminalität beträfen auch Deutschland. Die Bundeswehr hatte sich zehn Jahre lang an der UN-Mission in Mali beteiligt. Der Einsatz galt als der gefährlichste weltweit, hatte aber laut Pistorius nicht den gewünschten Erfolg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2023 19:00 Uhr