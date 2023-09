Lauterbach macht für Arzneimittel-Engpässe seine Vorgänger verantwortlich

München: Bundesgesundheitsminister Lauterbach will langfristig eine bessere Versorgung mit Medikamenten sicherstellen. Im Interview mit BR24 sagte er, dass es Lieferprobleme bei Arzneimitteln in den vergangenen zehn Jahren immer wieder gegeben habe. Nach den Worten des Ministers haben es seine Vorgänger versäumt, diese Probleme zu lösen. Dank einem neuen Gesetz der Bundesregierung wird laut Lauterbach nun für viele Medikamente, die derzeit überwiegend in Asien hergestellt werden, eine Produktion in Europa aufgebaut. Es dauere aber etwa zwei Jahre, bis die neu entstehenden Anlagen liefern könnten. Der Bundesverband der Pharmagroßhändler hatte kürzlich gewarnt, dass die Bestände bei 85 Prozent der Medikamente, die im Herbst und Winter verstärkt nachgefragt würden, nicht einmal zwei Wochen reichten.

