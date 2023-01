Lauterbach kündigt Krankenhausreform gemeinsam mit den Ländern an

Nachrichtenarchiv - 05.01.2023 15:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach will bis zum Sommer gemeinsam mit den Ländern einen Gesetzentwurf für eine große Krankenhausreform erarbeiten. Das ist das Ergebnis einer Schaltkonferenz von Lauterbach mit seinen Länderkollegen und weiteren Gesundheitspolitikern. Im Anschluss sagte Lauterbach, man sei sich in der Problemanalyse einig gewesen. Viele Krankenhäuser seien in einer Notlage, es gebe finanzielle Probleme und Qualitätsdefizite. Lauterbach kündigte an, er wolle das System der Fallpauschalen überwinden und die - so wörtlich - Durch-Ökonomisierung des Krankenhauswesens vermeiden. Derzeit bekommen Kliniken pro Patient oder Behandlungsfall einen pauschalen Euro-Betrag. Das führt laut dem Gesundheitsminister zu einem "Hamsterrad-Effekt", möglichst viele Behandlungen auf möglichst billige Weise durchzuführen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.01.2023 15:45 Uhr