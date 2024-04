Kroatien wählt ein neues Parlament

Zagreb: Bei der Parlamentswahl in Kroatien schließen in diesen Minuten die Wahllokale. Die konservative Regierungspartei unter Ministerpräsident Plenkovic tritt gegen ein Mitte-Links-Bündnis an, das von den Sozialdemokraten unter Präsident Milanovic angeführt wird. In Umfragen lagen die Konservativen zuletzt vorn. Wahlkampfthemen waren die höchste Inflationsrate in der Eurozone, der Arbeitskräftemangel, illegale Migration und Korruption. Herausforderer Milanovic wirft der Regierungspartei "massiven Diebstahl" staatlicher Gelder vor. Der seit 2016 regierende Plenkovic dagegen warnte, Milanovic, der sich oft pro-russisch geäußert hat, könnte Kroatien näher an Russland heranführen.

