Konzept für Kindergrundsicherung steht

Nachrichtenarchiv - 19.01.2023 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Konzept für die geplante Kindergrundsicherung steht. Medienberichten zufolge hat Familienministerin Paus ein entsprechendes Eckpunkte-Papier zur Abstimmung an die beteiligten Ressorts verschickt. Demnach ist vorgesehen, mehr Geld an bedürftige Familien auszuzahlen und den Kreis der Empfänger zu erweitern. Teil der Leistung soll ein einkommens-unabhängiger Garantiebetrag sein. Dieser soll mindestens so hoch ausfallen, wie das gerade geltende Kindergeld. Derzeit sind es 250 Euro pro Kind. //stop//Die Kindergrundsicherung umfasst künftig Leistungen wie das bisherige Kindergeld, das Bürgergeld und den Kinderzuschlag. Sie soll 2025 in Kraft treten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2023 21:00 Uhr