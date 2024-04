Koalition streitet über FDP-Konzept zur Sozialpolitik

Berlin: In der Bundesregierung gibt es Streit über einen Plan der FDP, der unter anderem schärfere Bürgergeld-Regeln und das Aus der Rente mit 63 vorsieht. SPD-Chef Klingbeil sprach von einem Angriff auf die wahren Leistungsträger im Land, nämlich Handwerker, Krankenschwestern oder Erzieherinnen. SPD-Fraktionschef Mützenich sagte, die FDP nehme weitere Belastungen für die arbeitende Bevölkerung in Kauf. SPD-Sozialexperte Lindh nannte das Papier eine Austrittserklärung aus der Koalition. Über den Plan will das FDP-Präsidium heute beraten. Heute will das FDP-Präsidium über ein Beschlusspapier beraten, das zwölf Punkte für eine - so wörtlich - "Beschleunigung der Wirtschaftswende" auflistet. Es sieht unter anderem vor, dass Jobverweigerern das Bürgergeld sofort um 30 Prozent gekürzt werden kann. Außerdem soll die Rente mit 63 abgeschafft werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.04.2024 03:00 Uhr