"Klimbim"-Star Wichart von Roëll ist tot

Recklinghausen: Der Schauspieler Wichart von Roëll ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das teilte seine Agentur mit. Bekannt wurde er in den 1970er Jahren vor allem mit der Comedyserie "Klimbim" an der Seite von Ingrid Steeger. Roëll spielte darin den schrulligen preußischen Militaristen-Opa Benedikt von Klimbim. Zum Kostüm gehörten Monokel, Säbel und Morgenmantel. Auch in der ARD-Serie "Lindenstraße" wirkte er immer wieder mit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.04.2024 21:45 Uhr