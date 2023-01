Klimaaktivisten stören Dreikönigstreffen der FDP

Nachrichtenarchiv - 06.01.2023 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Mit ihrem traditionellen Dreikönigstreffen ist die FDP ins neue Jahr gestartet. Nach den Worten von Generalsekretär Djir-Sarai liegt ein schwieriges Jahr vor den Menschen. Nach der Corona-Pandemie gehe es jetzt darum, den Krieg in der Ukraine zu beenden und die Folgen des Krieges zu bewältigen. Für Deutschland bedeutet das nach seinen Worten in erster Linie, die Energieversorgung sicher zu stellen und Energie bezahlbar zu machen. Auch FDP-Chef Lindner bezog sich in seiner Rede auf die Corona-Pandemie. Er erklärte, die Erfahrungen aus dieser Zeit zeigten, dass Freiheit der grundlegende Wert des Zusammenlebens in Deutschland sei. Lindners Rede startete mit kurzer Verzögerung. Klimaaktivisten sangen und entfalteten ein Banner mit der Aufschrift "Tempolimit sofort". Lindner reagierte mit den Worten: "Klebt euch fest. Wenn ihr euch hier festklebt, könnt ihr niemanden sonst behindern".

