Kleiner Asteroid verglüht nahe Berlin

Berlin: In der Nacht ist nahe der Hauptstadt ein kleiner Asteroid verglüht. Experten der US-Raumfahrtagentur Nasa hatte den Feuerball zuvor angekündigt. Zahlreiche Bilder und Videos kursierten anschließend in sozialen Medien. Demnach war der Feuerball selbst noch in Leipzig und Prag zu sehen. Der Asteroid hatte einen Durchmesser von etwa einem Meter. Fachleute gehen davon aus, dass sich Hobby-Astronomen und Neugierige aufmachen werden, um nach Resten des Himmelskörpers zu suchen. In den vergangenen Jahren war es schon mehrfach gelungen, kleine Asteroiden noch vor dem Verglühen in der Atmosphäre auszumachen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2024 12:00 Uhr