Klageankündigung aus Bayern zum Länderfinanzausgleich stößt auf scharfe Kritik

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Meist trüb, bei maximal 1 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Alpen lockert es gelegentlich auf, sonst meist stark bewölkt bis trüb und besonders in Nord- und Ostbayern teils Schnee oder Regen. Tagsüber 1 bis 6, in der Nacht um 0 Grad. Die Aussichten bis Donnerstag: Morgen in Südbayern freundlicher, sonst in den kommenden Tagen weiterhin viele Wolken mit gelegentlichem Schnee oder Regen. Höchstwerte 2 bis 10, in den Nächten +5 bis -2 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.03.2023 09:45 Uhr