KfW-Sanierungs-Förderung soll kommende Woche wieder anlaufen

Bahn stellt Fernverkehr in mehreren Bundesländern ein

Berlin: Die Deutsche Bahn hat wegen des Orkantiefs "Ylenia" den Fernverkehr in mehreren Bundesländern eingestellt. In Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg fahren keine Züge des Fernverkehrs, teilte die Bahn mit. Auswirkungen gibt es deshalb auch in anderen Bundesländern. Voraussichtlich am Mittag will die Bahn den Betrieb wiederaufnehmen. In der Nacht hatte das Sturmtief den Norden und Westen Deutschlands erreicht, Polizei und Feuerwehr melden zahlreiche Einsätze, größere Schäden blieben aber bisher aus. Im Freistaat blieb es bislang relativ ruhig, die Polizei meldet nur einzelne Einsätze wegen umgeknickter Bäume oder umgestürzter Bauzäune. In Teilen der Oberpfalz und Frankens fällt der Unterricht aus - wo genau, das erfahren sie auf BR24.de. Laut Deutschem Wetterdienst lässt der Sturm am Nachmittag nach, allerdings wird schon für morgen das nächste Orkantief erwartet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2022 08:00 Uhr