Kassenärzte fordern Aufarbeitung der Corona-Pandemie

Christen erinnern an das Sterben und Leiden Jesu

Lohr am Main: Mit Gottesdiensten, Prozessionen und Kreuzwegen erinnern katholische und evangelische Christen in Bayern an das Leiden und Sterben Jesu. In Lohr am Main in Unterfranken werden ab 10.30 Uhr rund eine Stunde lang Frauen und Männer zum Teil jahrhundertealte überlebensgroße Figuren durch die Gassen der Kleinstadt tragen, die das Abendmahl bis zur Kreuzigung zeigen. Während der Corona-Pandemie waren die 13 Stationen in Kirchen und öffentlichen Räumen aufgestellt, jetzt lebt die mehr als 350 Jahre alte Tradition der Karfreitagsprozession wieder auf. - Papst Franziskus feiert am späten Nachmittag in Rom die Karfreitagsandacht im Petersdom - gefolgt vom Kreuzweg am Kolosseum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2023 07:00 Uhr