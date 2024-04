Kartenzahlung wird immer beliebter

Berlin: Im vergangenen Jahr wurden in den Geschäften Einkäufe im Wert von mehr als 300 Milliarden Euro bargeldlos bezahlt. Damit liegt der Anteil der Kartenzahlung erstmals bei 62 Prozent. Das geht aus einer Studie des Kölner EHI Handelsforschungsinstituts hervor. Gleichzeitig werden die Ladenkassen immer öfter als Geldautomat für Auszahlungen genutzt. Die Summe beim sogenannten Cashback stieg 2023 um rund 20 Prozent an, auf 12,3 Milliarden Euro. Nach Angaben des Forschungsinstituts könnte der Cashback-Service zunehmend schwierig werden, wenn die Bargeldquote weiter sinkt. Dann müssten die Supermärkte zusätzliches Bargeld beschaffen, was zu finanziellen Belastungen führen würde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.04.2024 20:45 Uhr